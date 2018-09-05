Мухаммедкалый Абылгазиев обошел все юрточные городки в этногородке Кырчын

По словам премьера, Кыргызстан показал всему миру, что способен провести такое большое мероприятие на высоком уровне
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил этногородок Кырчын. Глава правительства обошёл все юрточные городки, подготовленные всеми областями страны, городами Бишкек и Ош, иностранными делегациями, а также различными творческими коллективами республики.
Премьер пообщался с организаторами этногородка, разбившими юрты в урочище, мастерами, представившими свои изделия и продукцию, волонтерами, а также с туристами и гостями Третьих Всемирных игр кочевников.
Глава правительства сердечно поблагодарил всех за активное участие в этом масштабном событии, живыми свидетелями которого стали тысячи гостей республики.
«Мы показали всему миру, что способны провести такое большое мероприятие на высоком уровне. Мы смогли достойно показать и рассказать о своей богатой истории, культуре и самобытности нашего народа. Это стало возможным благодаря таким людям, как вы. Благодаря согласию и единству нашего народа!», - сказал Абылгазиев. - Я очень горд этим и искренне поздравляю всех соотечественников с этим большим праздником!».
Также премьер-министр побывал на концерте акынов-импровизаторов, в дипломатическом городке этногородка, где представители разных стран демонстрируют элементы своей культуры и быта.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства
Source: https://vesti.kg
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