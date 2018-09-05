Черный пиар - это тоже пиар.
"Очень жалею, что спел журналистам", - признался порталу SUPER.KG депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев.
"Я ни с кем не хочу ругаться. Меня таким выставили журналисты, которые брали у меня интервью. Очень хотят поставить меня в неудобное положение. Меня с разных сторон поливают грязью. Такой чёрный пиар – это тоже пиар. Что тут поделаешь, такова жизнь", - сказал депутат.
Отметим, сегодня, 4 сентября, депутат Пархат Тулендыбаев ошибся в тексте припева гимна, исполняя его во время интервью телеканалу "Апрель".
Источник: super.kg, gezitter.org
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