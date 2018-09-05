Неправильно спевший гимн депутат: "Очень жалею, что спел журналистам"

Черный пиар - это тоже пиар.



"Очень жалею, что спел журналистам", - признался порталу SUPER.KG депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев.

"Я ни с кем не хочу ругаться. Меня таким выставили журналисты, которые брали у меня интервью. Очень хотят поставить меня в неудобное положение. Меня с разных сторон поливают грязью. Такой чёрный пиар – это тоже пиар. Что тут поделаешь, такова жизнь", - сказал депутат.

Отметим, сегодня, 4 сентября, депутат Пархат Тулендыбаев ошибся в тексте припева гимна, исполняя его во время интервью телеканалу "Апрель".

Источник: super.kg, gezitter.org