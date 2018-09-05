Компания-реализатор проекта "Безопасный город" получит примерно половину поступившей прибыли

Правительство не будет направлять средства на реализацию проекта "Безопасный город". Как сообщила пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи, все расходы берет на себя компания-реализатор проекта.



Правительство не будет направлять средства на реализацию проекта "Безопасный город". Как сообщила пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи, все расходы берет на себя компания-реализатор проекта. По словам и.о. пресс-секретаря ведомства Зирек Асановой, взамен компания-реализатор проекта оставляет себе примерно половину средств, поступающих от уплаты штрафов.

"Первый тур сегодняшнего аукциона выиграла российская "Концерн радиостроения "ВЕГА". Во втором туре комиссия рассмотрит технические возможности компании, если компания выиграет и в этом плане, будет признана победителем. Компания-победитель, согласно условиям, должна начать установку камер видеонаблюдения с конца сентября или начала октября. При этом победитель задействует собственные средства, государство не потратит ни тыйына. Взамен компания будет оставлять себе примерно половину средств, поступивших от уплаты штрафов. Иными словами, если от одного штрафа поступит 500 сомов, то 280 получит государство, а 220 – компания-победитель. Такой порядок на пятилетний период, после чего проект будет запущен заново", - сказала Асанова.

4 сентября проведен аукцион по отбору компании на реализацию проекта "Безопасный город". Госкомитет информационных технологий связи предложил стартовую цену на реализацию проекта в размере 2,5 млрд сомов, аукцион проходил дважды. Победителем станет компания, предложившая наименьшую сумму от обозначенных в качестве стартовых 2,5 млрд сомов и лучшие условия.

На первом аукционе российская компания предложила 1 млрд 225 млн 765 тыс. сомов, на втором – 1 млрд 195 млн 575 тыс. сомов.

Аукцион по указанному проекту был организован в прошлом месяце, однако был прерван по техническим причинам.

"Безопасный город" является частью проекта "Умный город". Данная идея по различным причинам не реализуется с 2012 года.

Источник: super.kg, gezitter.org