Кыргызстан заключил меморандум с фондом "Маариф"

Турецкий фонд "Маариф" может открыть в Кыргызстане образовательные учреждения, сообщает Министерство образования и науки.





Турецкий фонд "Маариф" может открыть в Кыргызстане образовательные учреждения, сообщает Министерство образования и науки.

Согласно информации, в рамках официального рабочего визита в Кыргызстан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписано 12 документов, в том числе меморандум между Министерством образования и науки КР и фондом "Маариф".

Целью подписанного меморандума является создание условий для открытия фондом "Маариф" в Кыргызстане образовательных учреждений. Меморандум также предусматривает создание совместной рабочей группы по подготовке проекта межправительственного соглашения о деятельности фонда "Маариф".

Согласно законодательству, все образовательные учреждения в стране ведут деятельность на основе государственных стандартов.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org