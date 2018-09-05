Турецкий фонд "Маариф" может открыть в Кыргызстане образовательные учреждения, сообщает Министерство образования и науки.
Турецкий фонд "Маариф" может открыть в Кыргызстане образовательные учреждения, сообщает Министерство образования и науки.
Согласно информации, в рамках официального рабочего визита в Кыргызстан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписано 12 документов, в том числе меморандум между Министерством образования и науки КР и фондом "Маариф".
Целью подписанного меморандума является создание условий для открытия фондом "Маариф" в Кыргызстане образовательных учреждений. Меморандум также предусматривает создание совместной рабочей группы по подготовке проекта межправительственного соглашения о деятельности фонда "Маариф".
Согласно законодательству, все образовательные учреждения в стране ведут деятельность на основе государственных стандартов.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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