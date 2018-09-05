Министр Нурболот Мирзахмедов перекупщик?

Интересно, как отреагирует на разговоры среди народа господин Нурболот, которому улыбнулась удача благодаря фракции Жогорку Кенеша «Бир Бол» во главе с Алтынбеком Сулаймановым?
Жители Кок-Жангака утверждают, что министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов, будучи акимом Сузакского района Джалал-Абадской области, выкупил за смешные цены гектары земли в городе Кок-Жангак, отстроил там огромные дома, перепродавал, занимался спекуляцией. Интересно, как отреагирует на разговоры среди народа господин Нурболот, которому улыбнулась удача благодаря фракции Жогорку Кенеша «Бир Бол» во главе с Алтынбеком Сулаймановым?
Источник: газета «Фабула пресс» №54 от 31.08.2018 / стр. 4, gezitter. org
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