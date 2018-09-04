Сегодня последний день уплаты налога на транспорт, жилые дома и землю

ГНС напоминает, что за несвоевременную уплату предусмотрен административный штраф
Сегодня, 4 сентября, истекает срок уплаты налога на транспортное средство, жилые дома и квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности), а также земельного налога (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).
В связи с чем ГНС призывает граждан – владельцев транспортных средств, жилого имущества и земельного надела, не успевших исполнить свое обязательство, успеть оплатить причитающиеся суммы налогов сегодня до вечера.
Налоги можно оплатить в кассах отдельных банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет банкинг.
За несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в сумме 2000 сомов. Кроме этого, за каждый день просрочки налогового платежа будет начисляться пеня.
Более подробную информацию можно получить по телефону 194 или на сайте www.sti.gov.kg.
Пресс-служба ГНС
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