Жены Жээнбекова и Эрдогана прогулялись по этнобазару

Для первых леди двух стран показали игры всадников и трюки на лошадях

В рамках официального визита президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Кыргызстан супруги двух глав государств Айгуль Токоева и Эмине Эрдоган накануне посетили этногородок в урочище Кырчын.

Супругам президентов двух государств продемонстрировали изделия местных мастеров, например, ковроткачество древним способом. Затем они прошлись по этнобазару, пообщались с кыргызстанцами. Для первых леди двух стран на главной сцене этногородка показали игры всадников, трюки на лошадях.

Пресс-служба аппарата президента

Vesti. KG