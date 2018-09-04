Жены Жээнбекова и Эрдогана прогулялись по этнобазару

Для первых леди двух стран показали игры всадников и трюки на лошадях
В рамках официального визита президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Кыргызстан супруги двух глав государств Айгуль Токоева и Эмине Эрдоган накануне посетили этногородок в урочище Кырчын.
Супругам президентов двух государств продемонстрировали изделия местных мастеров, например, ковроткачество древним способом. Затем они прошлись по этнобазару, пообщались с кыргызстанцами. Для первых леди двух стран на главной сцене этногородка показали игры всадников, трюки на лошадях.
Пресс-служба аппарата президента
Vesti. KG
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