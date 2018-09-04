На Всемирных играх кочевников туркмены завоевали три медали

На открывшихся 2 сентября в Кыргызыстане III Всемирных играх кочевников туркменские атлеты завоевали три медали различного достоинства.

На открывшихся 2 сентября в Кыргызыстане III Всемирных играх кочевников туркменские атлеты завоевали три медали различного достоинства. Как сообщает государственное информагентство ТДХ, удачными для туркменской команды стали соревнования по таджикской национальной борьбе на поясах «гуштини милли камарбанди».

"Золото в сверхтяжёлой весовой категории свыше 100 кг – у нашего соотечественника Аннамырата Мырадова, студента Национального института спорта и туризма. Кроме того, победитель получил право принять участие в соревнованиях «Великая борьба кочевников», пожалуй, одном из самых значимых турниров игр. Вторую и третью ступени пьедестала почёта заняли также туркменские спортсмены – Бегенч Ягмыров (до 68 кг) и Силапберди Нурыев (до 82 кг), говорится в сообщении информагентства.

Церемония открытия III Всемирных игр кочевников (ВИК) состоялась 2 сентября на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области. Цель инициированного правительством Кыргызстана в 2012 году международного проекта - возрождение и сохранение культуры кочевой цивилизации.

В Играх будет участвовать более полутора тысяч спортсменов из 66 стран мира и 11 субъектов России. Всего будет разыграно 594 медали – 174 золотых, 173 серебряных и 247 бронзовых медалей.



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