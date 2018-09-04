Уроженец Кыргызстана задержан по подозрению в убийстве полицейского в московском метро

Следственный комитет РФ по городу Москве возбудил уголовное дело по факту причинения смерти 23-летнему сотруднику полиции.

Следственный комитет РФ по городу Москве возбудил уголовное дело по факту причинения смерти 23-летнему сотруднику полиции.

По данным следствия, поздно вечером 2 сентября 2018 года в подсобном помещении на станции метро Курская Московского метрополитена обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в области головы.

На сайте Следственного комитета говорится, что ранее сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов.

В настоящее время установлен мужчина, который проверяется на причастность к совершению указанного преступления. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения с ним следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным российских СМИ, по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин России, 43-летний Нурлан Муратов, уроженец Кыргызстана.

На распространенном в Интернете видео Муратов говорит, что не виновен и что работает в Москве.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции).

Азаттык