Уроженец Кыргызстана задержан по подозрению в убийстве полицейского в московском метро

Следственный комитет РФ по городу Москве возбудил уголовное дело по факту причинения смерти 23-летнему сотруднику полиции.
Следственный комитет РФ по городу Москве возбудил уголовное дело по факту причинения смерти 23-летнему сотруднику полиции.
По данным следствия, поздно вечером 2 сентября 2018 года в подсобном помещении на станции метро Курская Московского метрополитена обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в области головы.
На сайте Следственного комитета говорится, что ранее сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов.
В настоящее время установлен мужчина, который проверяется на причастность к совершению указанного преступления. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения с ним следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным российских СМИ, по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин России, 43-летний Нурлан Муратов, уроженец Кыргызстана.
На распространенном в Интернете видео Муратов говорит, что не виновен и что работает в Москве.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции).
Азаттык
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