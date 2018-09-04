В Кыргызстане открывается пятая сессия Жогорку Кенеша

4 сентября открывается пятая сессия шестого созыва Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

4 сентября открывается пятая сессия шестого созыва Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Депутаты ушли на летние каникулы 28 июня. С 1 июля они работали с избирателями в регионах.

В соответствии со статьей 77 Конституции, сессии Жогорку Кенеша проводятся с первого рабочего дня сентября по последний рабочий день июня следующего года.

В парламенте шестого созыва заседают 120 депутатов из 6 фракций: СДПК, «Республика-Ата Журт», «Кыргызстан», «Бир Бол», «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен».

Шестой созыв парламента начал свою работу осенью 2015 года. В августе 2017 года во время каникул действовавший на тот момент спикер Чыныбай Турсунбеков созвал внеочередную, четвертую сессию по предложению президента для формирования нового состава правительства. Поэтому нынешняя сессия стала пятой по счету





Азаттык