В Кыргызстане открывается пятая сессия Жогорку Кенеша

4 сентября открывается пятая сессия шестого созыва Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
4 сентября открывается пятая сессия шестого созыва Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Депутаты ушли на летние каникулы 28 июня. С 1 июля они работали с избирателями в регионах.
В соответствии со статьей 77 Конституции, сессии Жогорку Кенеша проводятся с первого рабочего дня сентября по последний рабочий день июня следующего года.
В парламенте шестого созыва заседают 120 депутатов из 6 фракций: СДПК, «Республика-Ата Журт», «Кыргызстан», «Бир Бол», «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен».
Шестой созыв парламента начал свою работу осенью 2015 года. В августе 2017 года во время каникул действовавший на тот момент спикер Чыныбай Турсунбеков созвал внеочередную, четвертую сессию по предложению президента для формирования нового состава правительства. Поэтому нынешняя сессия стала пятой по счету
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!