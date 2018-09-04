Сборная Казахстана по кок-бору не согласна с правилами Игр кочевников

Президент казахстанской Федерации кокпара (казахская версия игры кок-бору) Ерлен Оспанов прокомментировал СМИ отказ от участия сборной страны на Всемирных играх кочевников.

Президент казахстанской Федерации кокпара (казахская версия игры кок-бору) Ерлен Оспанов прокомментировал СМИ отказ от участия сборной страны на Всемирных играх кочевников.

В интервью изданию Informburo.kz он заявил, что организаторы не соблюли условия, поставленные Казахстаном. Он напомнил, что в кокпаре в качестве ворот используется вместо тайказана начерченный круг.

«Кыргызстан предоставил нам лошадей, но поставил условие, что их люди должны играть в составе нашей сборной. Мы с этим не согласились. Если посмотреть на сборную Красноярского края, сборную Башкирии, там все участники – кыргызы, живущие в России, в этом всём истинную сборную Кыргызстана тяжело отличить. Когда мы проходили отбор, нам жёстко сказали, что в других командах не должны играть кыргызы (граждане Кыргызстана. – Авт.), мы с этим согласились, в итоге смотрите, что вышло. Что касается правил международного стандарта, то игра в тай-казан с воротами посередине сама по себе очень травмоопасна, мы 15 лет играли по этим правилам, но недавно решили отказаться, перейти на игру по другим правилам. Все с этим согласились, только кыргызы не согласились. Что касается лошадей, то у нас сейчас очень много соревнований, животные должны отдыхать в перерывах, было принято решение взять их в аренду у Кыргызстана», – сообщил Оспанов.

Президент Федерации кокпара от Актюбинской области Фархад Сансызбай резко осудил действия казахстанской сборной.

«Ребята уже снялись с соревнований, хотя организаторы просили их остаться. Казахстанская федерация кокпара говорит журналистам, что нашей сборной вовремя не предоставили лошадей. Но ведь об участии наших спортсменов было известно за год до этих соревнований. Кроме того, наша казахстанская федерация заявила, что игры не соответствуют международным правилам, ведь с недавнего времени сборная Казахстана стала играть в кокпар в круг, когда все сборные играют в тай-казан. Кыргызстан заранее говорил нашим, что они будут играть не в круг, а в тай-казан. Остальные страны тоже играют в тай-казан. Я возмущён, что наша федерация выставляет такие условия, они некомпетентны, не имеют права работать там. У Казахстана был год, чтобы подготовить своих лошадей, это же международные Игры кочевников. Наши хотели устроить бойкот организаторам, развернулись и уехали, но так не делается. Это честь всей страны, а не отдельно взятых людей», – сказал он тому же изданию Informburo.kz. Фархад Сансызбай отметил, что сами спортсмены не виноваты в произошедшем, а винить стоит Федерацию кокпара РК, которая диктует условия участникам.

3 сентября сборная Казахстана по кок-бору пропустила первую игру против команды Красноярска (Россия). Встреча должна была состояться в 12:30, однако казахстанские спортсмены не пришли на ипподром.

В пресс-службе Госкомитета по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызстана пояснили, что с казахстанской командой ведутся переговоры. Предмет переговоров ведомство не уточнило.

Сборные Кыргызстана и Казахстана по кок-бору традиционно считаются фаворитами турниров по этому виду спорта.

Ранее стало известно, что сборная Китая по кок-бору также не примет участия в III Всемирных играх кочевников. Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта, команда не прошла полностью процедуру регистрации в установленные сроки.

По результатам жеребьевки группы сформировались следующим образом:

Группа A: Кыргызстан, Алтай, Монголия

Группа B: Москва, (Китай - выбыл), Афганистан

Группа С: Казахстан, США, Красноярск

Группа D: Башкирия, Франция, Узбекистан



III Всемирные игры кочевников стартовали 2 сентября и пройдут по 8 сентября. В них принимают участие около 3 тысяч спортсменов из 66 стран мира и 11 субъектов России. Всего будет разыграно 594 медали - 174 золотых, 173 серебряных и 247 бронзовых. Общий призовой фонд III Всемирных игр кочевников утвержден в сумме 28 млн сомов.

Азаттык