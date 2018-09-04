Уроженец Кыргызстана задержан в Москве по подозрению в убийстве полицейского

Подозреваемый в убийстве полицейского на московской станции «Курская» является гражданином России, проживающим в городе Оренбурге. Он уроженец Кыргызстана. Фото паспорта задержанного распространяется в соцсетях.
Подозреваемый в убийстве полицейского на московской станции «Курская» является гражданином России, проживающим в городе Оренбурге. Он уроженец Кыргызстана. Фото паспорта задержанного распространяется в соцсетях.
Этот человек родился в селе Кара-Кульджа Ошской области. Информацию пока не подтвердили официальные источники. Как сообщили российские СМИ, в настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.
Ранее сообщалось, что сегодня около полуночи на станции метро «Курская» неизвестный из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался. В Москве и Московской области был объявлен план «Сирена». Разыскивался мужчина кавказской или азиатской внешности.
По факту убийства возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (статья 317 УК РФ) и «Незаконный оборот огнестрельного оружия» (статья 222 УК РФ).
В Москве задержанный работал на конфетной фабрике.
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