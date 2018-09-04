Авиарейс Бишкек — Стамбул задержали без объяснения причин

Пассажиры недовольны, что авиарейс Бишкек — Стамбул сегодня задержали без объяснения причин.
Пассажиры недовольны, что авиарейс Бишкек — Стамбул сегодня задержали без объяснения причин. Об этом они сообщили 24.kg.
«Даже во время Всемирных игр кочевников аэропорт «Манас» не в состоянии достойно обслужить гостей. Пассажиров рейса ТК349 сегодня в 6.40 запихали в автобус и держали около часа при закрытых дверях и окнах. Причины задержки не объяснили. Персонал аэропорта вел себя грубо, что спровоцировало массовое недовольство пассажиров. Многие самовольно покинули автобус и пошли к самолету», — написал читатель.
По данным онлайн-табло, самолет «Турецких авиалиний» должен был вылететь в 7.00. Фактическое время отправления — 7.38
Ссылка: https://24.kg/agent_024/94940/
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