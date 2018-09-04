Жээнбеков призвал к мерам по предотвращению вовлечения молодёжи в радикализм

Саммит тюркоязычных государств проходит на тему "Национальный спорт и сотрудничество в молодежной сфере, сообщил глава государства Сооронбай Жээнбеков на проходящем в Чолпон-Ате мероприятии.
Саммит тюркоязычных государств проходит на тему "Национальный спорт и сотрудничество в молодежной сфере, сообщил глава государства Сооронбай Жээнбеков на проходящем в Чолпон-Ате мероприятии.
По его словам, подрастающее поколение — будущее страны, создание достойных условий жизни молодежи – святой долг и обязанность каждого государства.
"Наша цель – обеспечить сотрудничество молодёжи. Я призываю уделять особое внимание развитию связей между молодежью стран-членов организации. С учётом нынешней геополитической ситуации очень важно воспитывать молодежь, знающую историю, культуру, язык и религию своих народов и готовую к сотрудничеству. Таким путём мы сможем предотвратить вовлечение молодежи в радикализм, насилие, религиозный фанатизм", - отметил Жээнбеков.
Жээнбеков призвал к реализации совместных социально-экономических и гуманитарных проектов в целях привлечения молодёжи к инновационным проектам.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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