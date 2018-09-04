Сборная Казахстана по кок-бору не вышла на матч первого тура

Сборная Казахстана по кок-бору пропустила матч первого тура группового этапа III Всемирных игр кочевников. Сегодня, 3 сентября, на ипподроме города Чолпон-Ата стартовал турнир по кок-бору.





Сборная Казахстана по кок-бору пропустила матч первого тура группового этапа III Всемирных игр кочевников. Сегодня, 3 сентября, на ипподроме города Чолпон-Ата стартовал турнир по кок-бору.

В назначенном на 12:30 первом туре казахстанская команда должна была играть против сборной Красноярска, но не вышла на игровое поле. Ранее сообщалось, что казахстанская команда в полном составе прибыла в Чолпон-Ату.

До этого поступила новость, что сборная Китая по кок-бору отстранена от матчей в рамках III Всемирных игр кочевников. Как сообщила пресс-служба Агентства по делам молодёжи, физкультуре и спорту, указанная команда не прошла регистрацию в мандатной комиссии.

После отстранения китайской команды в турнире по кок-бору участвуют 11 команд.

Источник: Баракелде, gezitter.org