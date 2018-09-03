В Анкаре скончалась 21-летняя кыргызстанка, причины смерти не известны

В турецком городе Анкаре скончалась 21-летняя гражданка Кыргызстана. По информации консула Чынгыза Абдурахманова, 31 августа девушка отдыхала с друзьями в бассейне.
В турецком городе Анкаре скончалась 21-летняя гражданка Кыргызстана. По информации консула Чынгыза Абдурахманова, 31 августа девушка отдыхала с друзьями в бассейне. После возвращения домой у нее остановилось сердце. Точная причина смерти пока не известна.
«По предварительным данным, дома она поругалась матерью, с которой проживала вместе, и выпила лекарство. Мы переговорили с авиакомпанией «Пегасус», ее тело доставят на родину на бесплатной основе», - сообщил Абдурахманов «Азаттыку».
По официальным данным, в Турции проживает около 20 тысяч кыргызстанцев. Большая часть из них - в таких крупных городах как Стамбул, Анкара и Анталия.
По информации консульства Кыргызстана в Стамбуле, в 2017 году из Турции в Кыргызстан было доставлено 15 грузов-200.
Азаттык
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