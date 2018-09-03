Пожар в ресторане «Арзу»: огонь тушили более семи часов

По предварительным данным, сгорело около 2 000 квадратных метров

Огонь в бишкекском ресторане «Арзу» тушили более семи часов. По данным пресс-службы МЧС Кыргызстана, вчера в 21.09 на место происшествия выехал первый

пожарный расчет. В 22.47 огонь локализовали. Потушить полностью очаги возгорания удалось в 04.30.

Отмечается, что на месте работали шесть единиц спецтехники. Всего сгорело около 2000 квадратных метров.



По некоторым данным, пожар начался во время свадьбы.

Как сообщили Vesti.kg в Министерстве здравоохранения, пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.



Source: https://vesti.kg/

