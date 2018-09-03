Солдат пострадал от удара током. Генштаб отказывается предоставить квартиру

Солдату войсковой части № 30259 сухопутных войск города Майлуу-Суу Руслану Сапарбаеву, который сильно пострадал от удара током, Генштаб Вооруженных сил КР отказывается предоставить жилье.
Солдату войсковой части № 30259 сухопутных войск города Майлуу-Суу Руслану Сапарбаеву, который сильно пострадал от удара током, Генштаб Вооруженных сил КР отказывается предоставить жилье. Об этом 24.kg сообщили родственники военнослужащего.
Отметим, что у Руслана Сапарбаева поврежден позвоночник, в БНИЦТО ему ампутировали обе руки. «Но здесь он живет с матерью на съемной квартире. Куда ему идти? Генштаб жилье предоставлять не будет. А он инвалид, работать не сможет. Где нам просить помощи? Это же по вине командования у него руки оторвало. Щиток-то не был обесточен», — возмущаются родственники пострадавшего.
В Генштабе ВС утверждают, что это несчастный случай, и Руслан Сапарбаев во время несения наряда сам проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
Напомним, что в отношении командиров войсковой части возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/94908/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!