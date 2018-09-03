Оказался настоящим «сыном своего отца»

Почему-то перед праздником обидчиво и грозно высказался один крутой джигит в адрес бывшего президента. Удивительно то, что он почти повторил слова своего «приемного отца».





Почему-то перед праздником обидчиво и грозно высказался один крутой джигит в адрес бывшего президента. Удивительно то, что он почти повторил слова своего «приемного отца». Кто в свое время кричал: «Если понадобится, буду защищать свою власть с автоматом в руках?» Мы почему-то испугались, просчитав «ксерокопию» слов Курманбека Бакиева…

Надышавшийся свежим воздухом свободы Нариман Тюлеев в последнее время начал точить зубы на других. Этот молодец «петушился» против Данияра Нарымбаева, а затем на сайте "Кыргызтудей" мы прочитали, как он заявил на весь мир о том, что отобьет выпады Алмазбека Атамбаева с автоматом в руках. Наверное, решил оригинально пропиариться, когда появилась информация о том, что ушедший президент не заинтересован в организации беспорядков осенью. Нарике понимает, что оппонента можно быстро вывести из себя, поэтому он неспроста решил позлить его. Отсюда мы понимаем, что именно такие очень заинтересованы, чтобы события в стране развивались неправильным путем. Все знают о том, как они мечтают взять реванш. Земля затрясется, когда начнет наглеть человек, который только вчера бегал возле тебя, обращаясь со слов «байке»! Великодушен же Господь, который терпит таких людей…

Источник: газета «Ачык Соз» №25 от 30.08.2018 / стр. 4, gezitter. org