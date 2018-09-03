Даже собака не будет искать Шадиева

У нашей страны особый «менталитет». Если кто-то сбегает, никто его не разыскивает. Разве кого-то мы задержали из тех, кто сбежал за эти 13 лет? Разговор был бы другим, если бы задержали Кыдыкбека Исаева, Сапарбека Балкыбекова, Мелиса Мырзакматова.
У нашей страны особый «менталитет». Если кто-то сбегает, никто его не разыскивает. Разве кого-то мы задержали из тех, кто сбежал за эти 13 лет? Разговор был бы другим, если бы задержали Кыдыкбека Исаева, Сапарбека Балкыбекова, Мелиса Мырзакматова. Причастные к опасным и подозрительным делам, но впоследствии сбежавшие за границу сейчас распускают различные сплетни, вскружив голову народу, как Кадыржан Батыров. Защищая тех, с чьей стороны дует теплый ветер.
Что касается «свежих» беглецов, то Аскарбека Шадиева не ищет даже собака, не говоря о силовых структурах. Потому что свои следы он замел «долларами», все об этом знают. Здесь стало известно, что все мы поклоняемся деньгам. Народ взбудоражен, узнав, что Шадиев не числится среди 24 разыскиваемых. Слышали, что перед побегом он даже успел продать недвижимое имущество. В общем, все интересное впереди. Создается ощущение, что «агенты» дают «наводки» таким людям.
Источник: газета «Ачык Соз» №25 от 30.08.2018 / стр. 2, gezitter. org
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