Возбуждено уголовное дело по смерти человека в магазине «Айчурок»

По инциденту в бишкекском магазине «Айчурок», завершившемуся смертью человека, было возбуждено уголовное дело по статье 104 Уголовного кодекса («Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью»).





По инциденту в бишкекском магазине «Айчурок», завершившемуся смертью человека, было возбуждено уголовное дело по статье 104 Уголовного кодекса («Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью»). Как сообщил «Азаттыку» начальник Бишкекского ГУВД Адыл Оморов, инцидент расследует Свердловская районная милиция. Погибший гражданин оказался жителем Бишкека 1973 года рождения.

Инцидент произошел 28 августа. Продавец отдела мобильных телефонов избил клиента. От полученных травм клиент скончался на месте.

В интернет попало и видео с места событий. В нем видно, как разгневанный продавец несколько раз ударил погибшего гражданина, толкнул его. Потом ушел на свое место, когда клиент упал. Кто-то попытался поднять на ноги клиента, но тот не поднялся. Затем на месте собрались люди.

Милиция изучает причину произошедшего, подозреваемый был задержан.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org