С. Жээнбеков принял ученых ЕНИЦ Института истории Китая, заинтересованных в изучении истории кыргызов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 августа, принял ученых Евразийского научно-исследовательского центра института истории Академии общественных наук Китая Ли Цзиньсю, Жингели, Жаркын Турсун, Сун Хао и Ли Мингфей, работающих в Пекине.



Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 августа, принял ученых Евразийского научно-исследовательского центра института истории Академии общественных наук Китая Ли Цзиньсю, Жингели, Жаркын Турсун, Сун Хао и Ли Мингфей, работающих в Пекине. Во встрече также принял участие историк Кыяс Молдокасымов.

На встрече с учеными историками из Китая были обсуждены вопросы сбора и перевода архивных документов, касающихся истории кыргызского народа.

Глава государства выразил признательность им за их стремление в изучении и проведении исследований истории кыргызов.

Президент Сооронбай Жээнбеков поручил фонду исторического и культурного наследия народа Кыргызстана «Мурас», созданному при Аппарате Президента КР, продолжать сотрудничество с китайской стороной для проведения исследований источников, касающихся кыргызского народа.

В этой связи китайские ученые выразили готовность оказывать всяческую поддержку.

В основном исторические письменные источники, касающиеся древних веков кыргызской истории, хранятся в архивах, музеях, библиотеках Китая. До приобретения независимости с этими архивными документами работали российские исследователи.

За годы обретения независимости ученые кыргызы, проживающие в Китае, изучают отдельные архивные документы, переводят их и публикуют в сборниках.

Известно, что историками были выдвинуты предложения о комплексной работе с архивными документами, хранящимися в Китае.

Напомним, в июне текущего года во время государственного визита Президента Сооронбая Жээнбекова в Китайскую Народную Республику в рамках укрепления кыргызско-китайских отношений руководством Китая была поддержана идея по проведению исследований по истории и выражена готовность создать необходимые условия по изучению архивных документов в архивах, музеях, библиотеках Китая, касающихся истории Кыргызстана.

Реализация мероприятий по изучению архивных документов в Китае была поручена фонду «Мурас».

Источник: sayasat.kg, gezitter. org