На тушение пожара в филармонии прибыло шесть машин, пожар ещё не потушен. По предварительной информации, возгорание началось в кабинетах внутри филармонии.
На тушение пожара в филармонии прибыло шесть машин, пожар ещё не потушен. По предварительной информации, возгорание началось в кабинетах внутри филармонии.
В настоящее время на месте пожара работают шесть пожарных бригад. Отметим, жители сегодня, 30 августа, приблизительно в 12:10 заметили дым, выходящий из верхней части здания филармонии.
После этого они позвонили в МЧС. Здание филармонии оцеплено, ситуацию контролируют сотрудники милиции.
Источник: super.kg, gezitter. org
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