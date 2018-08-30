На тушение пожара в филармонии прибыло шесть машин, пожар ещё не потушен

На тушение пожара в филармонии прибыло шесть машин, пожар ещё не потушен. По предварительной информации, возгорание началось в кабинетах внутри филармонии.



На тушение пожара в филармонии прибыло шесть машин, пожар ещё не потушен. По предварительной информации, возгорание началось в кабинетах внутри филармонии.

В настоящее время на месте пожара работают шесть пожарных бригад. Отметим, жители сегодня, 30 августа, приблизительно в 12:10 заметили дым, выходящий из верхней части здания филармонии.

После этого они позвонили в МЧС. Здание филармонии оцеплено, ситуацию контролируют сотрудники милиции.

Источник: super.kg, gezitter. org