В России рост ксенофобии: Отношение к мигрантам, другим этносам

Социологи "Левада-центра" зафиксировали рост ксенофобии россиян по отношению к представителям других национальностей и этнических групп. Доля поддерживающих лозунг "Россия для русских" за последний год увеличилась почти вдвое.





Социологи "Левада-центра" зафиксировали рост ксенофобии россиян по отношению к представителям других национальностей и этнических групп. Доля поддерживающих лозунг "Россия для русских" за последний год увеличилась почти вдвое.

Согласно результатам опроса, негативнее всего россияне относятся к цыганам. 43% опрошенных заявили, что "не пускали бы" их в страну. За ограничение проживания цыган на территории России высказались 32% опрошенных (в июле 2017 года их доля составляла 17%).

На втором и третьем месте среди тех, кого россияне предпочли бы не пускать в страну, оказались выходцы из Африки (33%) и Средней Азии (30%). За запрет проживания в России чеченцев и китайцев высказались по 27% опрошенных.

Еще 22% респондентов не хотят пускать в страну украинцев, а 15% опрошенных – евреев.



Социологи также зафиксировали вновь возросшее число россиян, поддерживающих идею "Россия для русских" (10% в 2014-м и 19% в 2018-м).

В то же время выросло число тех, кто считает этот лозунг "настоящим фашизмом" ( 30% респондентов).

Отношение к трудовым мигрантам

"Левада-центр" также узнавала отношение к трудовым мигрантам в этой стране. Радикальные ксенофобы поддерживают ограничение притока трудовых мигрантов, а также одобряют дискриминационные объявления о сдаче жилья или о найме на работу по этническому или религиозному признаку, говорится в исследовании.

Результаты опроса показали массовое распространение таких объявлений: 87% россиян заявили, что встречались с объявлениями дискриминационного характера, 10% относятся к такой практике с одобрением, ещё 29% - с пониманием.

Также резко возросло число (среди участвовавших в опросе) не желающих видеть мигрантов в России, достигнув 77%. Ну а те, кто считает, что мигранты должны работать, составили 14%.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, gezitter. org