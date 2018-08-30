Мулла, ставший «героем» интимного видео, обвинил милицию в посягательстве на его частную жизнь

Мулла, интимное видео с участием которого попало в Сеть, обвинил милицию в посягательстве на частную жизнь



61-летний мулла из Хорезмской области Узбекистана Абдухамид Атаджанов, интимное видео с участием которого попало в Сеть, обвинил сотрудников отдела внутренних дел города Ургенч в посягательстве на его частную жизнь.

Видео, на котором запечатлено, как пожилой мулла (служитель мусульманского культа – Ред.) сидит в комнате в голом виде рядом с молодой женщиной, распространилось в узбекском сегменте социальных сетей на прошлой неделе. На видео также запечатлено, как неожиданно ворвавшиеся в комнату сотрудники милиции, направив камеру на муллу и сидевшую рядом с ним женщину, начинают допрашивать обоих. В это время женщина начинает одеваться, а мулла обвиняет милиционеров в посягательстве на его частную жизнь.

Мулла из Ургенча Абдухамид Атаджанов заявил, что видео было сделано 6 лет назад сотрудниками местной милиции. "У меня нет жены, поэтому я не совершил никакого преступления. Я лежал с женщиной в своем доме, разве это запрещено? Или мулле запрещено вступать в половую связь? Я согласился на интимную связь с той молодой женщиной, так как у меня не было жены, сделал это от безвыходности. Эта женщина сама пришла в мой дом, я не заставлял ее прийти ко мне. Придя в мой дом, она сказала мне: «У вас, оказывается, нет жены. Я могу сделать вам массаж, постирать ваши вещи». Потом между нами произошла интимная близость. Но неожиданно в мой дом ворвались сотрудники милиции и начали снимать нас на видео. Теперь они выставили в соцсети видео шестилетней давности", – говорит он.

Мулла обвиняет сотрудников ургенчской милиции в посягательстве на его личную жизнь. "Недавно ко мне пришли из милиции и начали запугивать меня, чтобы я написал заявление о том, что не имею к ним никаких претензий. Но у меня есть много вопросов к ним. Во время рейда в мой дом они показали мне свои документы, в которых было указано, что они являются сотрудниками ОВД города Ургенча. Теперь я буду требовать, чтобы наказали тех сотрудников, которые распространили это видео. Вместо того, чтобы врываться в дом такого старика, как я, они могли бы ловить воров и преступников. Из-за такого поступка милиционеров, я хотел даже покончить с собой. Вначале я обращусь во все инстанции, пусть потом милиция будет в ответе за мою смерть, – Абдухамид Атаджанов.

Получить комментарий в ОВД города Ургенча на данный момент не удалось.

Некоторые жители Ургенча рассказали, что мулла Абдухамид Атаджанов известен по всей Хорезмской области тем, что лечит заклинаниями и молитвами нерожавших женщин. Несколько жительниц Ургенча заявили, что в своем время обращались за помощью к этому мулле, но затем подвергались сексуальным домогательствам с его стороны. Однако последний опроверг все обвинения. По его словам, шесть лет назад после рейда сотрудников правоохранительных органов он был вынужден приостановить свою «лечебную» деятельность.

Сотрудник отдела по работе с религиозными организациями администрации Хорезмской области заявил, что мулла Абдухамид Атаджанов не относится ни к одной религиозной организации и не имеет соответствующую лицензию лекаря.





centralasian.org