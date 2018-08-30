Бишкекский горсуд пока не назначил дату слушания по делу Райымбека Матраимова

Правительство обжаловало решение первой инстанции о восстановлении в должности экс-зампреда Таможенной службы
Дата заседания коллегии Бишкекского городского суда по делу экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова пока не назначена. Об этом Vesti.kg сообщили в самом горсуде.
Как стало известно, апелляционная жалоба правительства поступила в БГС недавно и пока находится на стадии изучения.
- Я не получала пока извещения в суд, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу, - в свою очередь сказала Vesti.kg адвокат Татьяна Карыжинская, защищающая интересы Райымбека Матраимова.
Отметим, неделю назад правительство обжаловало решение Первомайского райсуда о восстановлении в должности Райымбека Матраимова.
Напомним, в июле текущего года Первомайский районный суд принял решение о восстановлении в своей должности экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова. Ранее тот был уволен по приказу тогдашнего премьер-министра Сапара Исакова.
Source: https://vesti.kg/
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