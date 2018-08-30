«Российская сторона может выдать своего военного, сбившего женщину, лишь жестом доброй воли»

По данным руководства авиабазы «Кант», виновник смертельного ДТП сейчас находится под арестом на территории части

Кыргызстанская сторона вручила ноту представителям РФ по факту смертельного ДТП, виновником которого стал российский военнослужащий авиабазы «Кант».

Накануне замминистра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова встретилась с временным поверенным в делах РФ в КР Вадимом Чекмазовым, а также командующим авиабазы «Кант» Янкиным.

В ходе встречи замглавы МИД КР вручила ноту с требованиями обеспечить участие военнослужащего, который совершил наезд на пешеходов, в следственных мероприятиях компетентных органов Кыргызстана.

Как известно, военнослужащие российской авиабазы в КР имеют дипломатический иммунитет, в связи с чем арестовать и привлечь к суду виновника ДТП не представляется возможным.

Политолог, бывший дипломат Марс Сариев в беседе с Vesti.kg отметил, что военослужащего могут выдать следствию только в качестве жеста доброй воли.

- У них есть иммунитет, и российская сторона конечно будет использовать этот момент, чтобы вывести своего гражданина из подследственных мероприятий. С другой стороны, если бы российская сторона позволила провести расследование, то это был бы жест доброй воли, - рассуждает эксперт. - Но есть и такой момент, что реализация судебного решения так же невозможна, как и арест.

Вместе с тем Марс Осмонкулович добавил, что иммунитет мог быть нарушен в случае злостных нарушений - к примеру, если бы совершивший наезд россиянин был за рулем в нетрезвом состоянии.

Отметим, в ходе встречи в МИД КР российская сторона сообщила, что виновный в ДТП К.Азанов находится под арестом на территории авиабазы.

Напомним, ДТП произошло 27 августа текущего года. Военнослужащий сбил женщину с трехлетним ребенком. От полученных травм мать скончалась по дороге в больницу.



Source: https://vesti.kg