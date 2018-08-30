Няню из детсада, пытавшуюся задушить свою дочь, осудили на 12 лет

Таков приговор Ошского горсуда
26-летняя няня, которая в детском саду пыталась задушить подушкой собственную годовалую дочь, осуждена на 12 лет 6 месяцев заключения в колонии. Об этом Vesti.kg сообщил пресс-секретарь Ошского областного суда Бекзат Осмонкулов.
По его словам, такой вердикт 22 августа вынес Ошский городской суд.
- Сам ребенок решением суда передан в детский дом, - добавил он.
Вместе с тем представитель Ошского облсуда отметил, что приговор еще не вступил в законную силу.
- Стороны еще могут обжаловать вердикт, - подчеркнул Осмонкулов.
Напомним, ранее в пресс-службе УВД Оша пояснили Vesti.kg, что женщина пошла на такой шаг от тяжелой жизненной ситуации.
- Женщина работала в одном из детских садов Оша, - сказали в ведомстве. - Ее дочь также посещала данное учреждение. От тяжелой жизненной ситуации она приняла решение задушить девочку подушкой на диване. Но в момент совершения преступления в комнату вошли коллеги женщины и остановили ее. Известно, что она в разводе, у нее нет жилья, а родственники помощи не оказывают.
Source: https://vesti.kg
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