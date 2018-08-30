Премьер: III Всемирные игры кочевников пройдут на высоком уровне

Абылгазиев проверил готовность ипподрома в селе Бактуу-Долоноту

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область, проверил готовность ипподрома в селе Бактуу-Долоноту и посетил репетицию церемонии открытия III Всемирных игр кочевников.

Выступая перед собравшимися, глава правительства отметил, что государство прилагает все необходимые усилия для того, чтобы предстоящие соревнования провести на должном уровне.



«Я хочу поблагодарить всех, кто задействован в этой масштабной работе. Уверен, что благодаря сформированной дружной и профессиональной команде, креативной и патриотически настроенной молодежи, принимающей активное участие в подготовке к играм, мы проведем III Всемирные игры кочевников на высоком организационном уровне. Мы благодарны вам за проделанную титаническую работу, мы гордимся всеми вами», - сказал Абылгазиев.



Премьер был проинформирован о полной готовности ипподрома к проведению игр, а также принимаемых мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности во время проведения III ВИК.



Глава правительства также обсудил с представителями задействованных госорганов различные организационные вопросы и дал ряд соответствующих поручений.



Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства



Source: https://vesti.kg