Кыргызстан ратифицировал соглашение с Казахстаном о режиме госграницы

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и Казахстана о режиме государственной границы. Об этом сообщает 29 августа аппарат главы государства.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и Казахстана о режиме государственной границы. Об этом сообщает 29 августа аппарат главы государства.

Соглашение подписано в Астане 25 декабря 2017 года главами пограничных ведомств республик и одобрен парламентом КР 28 июня 2018 года. Документ состоит из 51 статьи и предусматривает правила содержания и пересечения госграницы между государствами, пропуска через границу лиц, транспортных средств и перемещения грузов. Кроме того, соглашением определяются правила пропуска товаров и животных, разрешения пограничных инцидентов, ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных или иных мероприятий на границе.

В начале октября 2017 года на кыргызско-казахстанской границе наблюдались проблемы – на КПП образовались большие автомобильные пробки. Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило о десятках нарушений при досмотре подкарантинной продукции из Кыргызстана.

Правительства Казахстана и Кыргызстана провели 2 декабря 2017 года в Астане переговоры, по итогам которых подписана дорожная карта по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, в том числе по ситуации на границе. Переговоры были проведены по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после его встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в Минске, состоявшейся 30 ноября 2017 года.

25 декабря президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали совместное заявление, а также договор о демаркации кыргызско-казахстанской границы.

Охлаждение отношений между Астаной и Бишкеком и скопление транспорта на границе в октябре 2017 года некоторые связывали с высказываниями ныне экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который сделал несколько критических заявлений в адрес руководства Казахстана и обвинил его во вмешательстве во внутренние дела соседней страны.