На празднование Дня независимости позвали Алмазбека Атамбаева и Розу Отунбаеву

На официальную церемонию празднования Дня независимости на площади Ала-Тоо пригласят экс-президентов Кыргызстана Розу Отунбаеву и Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
На официальную церемонию празднования Дня независимости на площади Ала-Тоо пригласят экс-президентов Кыргызстана Розу Отунбаеву и Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
Кроме них, на мероприятие пригласят спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова, премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, председателя Верховного суда Айнаш Токбаеву, депутатов Жогорку Кенеша, членов правительства и представителей дипломатических миссий.
На площади Ала-Тоо 31 августа президент Сооронбай Жээнбеков выступит с поздравительной речью.
Ссылка: https://24.kg/vlast/94578/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!