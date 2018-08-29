Все больше людей обращаются к президенту посредством социальных сетей

В последнее время все больше людей обращаются к президенту по различным причинам через социальные сети. Из отдела информационной политики аппарата президента сообщили, что секретариат Совета безопасности уделяет внимание таким обращениям и принимает меры.





В последнее время все больше людей обращаются к президенту по различным причинам через социальные сети. Из отдела информационной политики аппарата президента сообщили, что секретариат Совета безопасности уделяет внимание таким обращениям и принимает меры.

Сообщается, что секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев встретился с бывшим пресс-секретарем Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Анарой Мамбеталиевой. Говорилось, что озвученные ей факты будут тщательно проверены. Кроме того, он провел встречу с Алией Асанбаевой, которая информировала о коррупции на железной дороге.

За последние шесть месяцев сотрудники госучреждений жаловались президенту по коррупционным явлениям в учреждениях. Сначала бывший пресс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Анара Мамбеталиева сообщила, что лишилась работы потому, что выступила против коррупции. Затем обнародовала видеообращение к президенту проводница поезда предприятия «Кыргызские железные дороги» Алия Асанбаева. По словам Асанбаевой, она и до этого говорила о коррупционных явлениях в государственном предприятии, но вместо поддержки она подвергалась давлениям и притеснениям.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org