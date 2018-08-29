ГКНБ должен принимать жесткие меры, а не проявлять вежливость…

Несколько дней в социальных сетях обсуждают то, как по городу свободно разъезжают машины, украшенные черными флагами, как у террористов.





Несколько дней в социальных сетях обсуждают то, как по городу свободно разъезжают машины, украшенные черными флагами, как у террористов. Люди критикуют МВД и ГКНБ, мол, куда они смотрят. Спустя некоторое время Государственный комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел провели оперативно-розыскные мероприятия, задержали три автомобиля с черными флагами.

Сообщается, что это были члены автоцентра «Cerber Auto Club». Они направлялись в село Беловодское с благотворительной целью в детский дом. Сотрудники ГКНБ объяснили водителям о недопустимости использования атрибутики, ассоциирующейся с международными террористическими организациями. Необходимо принять меры по этому поводу. Легкие, вежливые мероприятия, разъяснения ничем хорошим не закончатся. Нужно принять строгие меры…

Источник: газета «Фабула пресс» №53 от 28.08.2018 / стр. 3, gezitter. org