Абылгазиев: Чиновники равнодушно относятся к отдельным вопросам

Как заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на сегодняшнем заседании правительства, есть чиновники, равнодушно относящиеся к своей работе.





Как заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на сегодняшнем заседании правительства, есть чиновники, равнодушно относящиеся к своей работе.

Как отметил глава правительства, на протяжении долгого времени не решается вопрос с трансформацией земель. В результате люди не могли получить документы на построенные дома, около 200 тысяч сограждан не получали доступа к соцуслугам. Скоро эти вопросы будут решены и граждане смогут получить документы.

"В республике много нерешенных проблем. Чиновники равнодушно относятся к решению социально-экономических вопросов. Некоторые не выполняют задания", - сказал Абылгазиев.

Как добавил премьер, в этом году в Кыргызстане будут проведены мероприятия мирового уровня.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org