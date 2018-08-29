Абылгазиев: Чиновники равнодушно относятся к отдельным вопросам

Как заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на сегодняшнем заседании правительства, есть чиновники, равнодушно относящиеся к своей работе.
Как заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на сегодняшнем заседании правительства, есть чиновники, равнодушно относящиеся к своей работе.
Как отметил глава правительства, на протяжении долгого времени не решается вопрос с трансформацией земель. В результате люди не могли получить документы на построенные дома, около 200 тысяч сограждан не получали доступа к соцуслугам. Скоро эти вопросы будут решены и граждане смогут получить документы.
"В республике много нерешенных проблем. Чиновники равнодушно относятся к решению социально-экономических вопросов. Некоторые не выполняют задания", - сказал Абылгазиев.
Как добавил премьер, в этом году в Кыргызстане будут проведены мероприятия мирового уровня.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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