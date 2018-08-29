Трудовой коллектив Аппарата Акыйкатчы обратился к лидерам всех парламентских фракций с просьбой выдвинуть кандидатуру Урмата Аралбаева в качестве кандидата на должность Акыйкатчы

Бишкек, “Саясат. kg”. Следует отметить, что кандидатура Аралбаева Урмата Сагыналиевича была обсуждена и поддержана на общем собрании трудового коллектива Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) КР, которое проводилось в августе 2018 года.

Поскольку в соответствии с требованиями статьи 4 Закона «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики» Акыйкатчы (Омбудсмен) избирается на должность Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, а правом представления кандидатуры на должность Акыйкатчы (Омбудсмена) обладают Парламентские фракции, от имени трудового коллектива Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республикибыло направлено обращение в адрес лидеров Парламентских фракций («Социал-демократическая партия Кыргызстана», «Республика - АтаЖурт», «Ата Мекен», «Кыргызстан», «Бир Бол», «Өнүгүү-Прогресс») с просьбой оказать доверие Аралбаеву Урмату Сагыналиевичу и выдвинуть егокандидатуру в ЖогоркуКенеш КР в качестве кандидата на должность Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики от имени возглавляемых ими Парламентских фракций.

Следует отметить, что кандидатура Аралбаева Урмата Сагыналиевича была обсуждена и поддержана на общем собрании трудового коллектива Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) КР, которое проводилось в августе 2018 года.

Относительно личностных данных вносимой Аппаратом Акыйкатчы (Омбудсмена) КРкандидатуры отмечается нижеследующее.

АралбаевУрматСагыналиевич, 1981 года рождения, кыргыз, образование высшее юридическое, кандидат юридических наук, имеет классный чин советника государственной службы I класса.

У. Аралбаев начал свою трудовую деятельность вАппарате Акыйкатчы (Омбудсмена) КР с 2003 года и на сегодняшний день, там же,продолжает работу в должности заведующего отделом экспертно-правовой работы Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) КР, проработав в общей сложности 15 лет.

В ходе реализации деятельности Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР со стороны руководства Аппарата Омбудсмена перед У. Аралбаевым ставятся одни из наиболее сложных участков работы, с которыми он весьма успешно справляется.

Также, коллектив Аппарата Омбудсмена характеризует его как инициативного, ответственного, исполнительного, коммуникабельного работника, который компетентно способен решать поставленные перед ним задачи, а также как специалиста, постоянно работающего над повышением своего общеобразовательного уровня, принимающего правильные решения, акцентирующего усилия на наиболее сложных участках работы, обладающего хорошей работоспособностью и усидчивостью, а также умеющего находить общий язык с людьми.

Он является автором 15 научных публикаций, в том числе 1 монографии, за подготовку которой в 2017 году Аралбаев У.С. был награжден дипломом лауреата Международного конкурса «Лучшая научная книга», проводившегося Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» в номинации «Лучшие изданные учебники, монографии, учебные пособия».

В течение предыдущих лет работы, учитывая хорошие показатели в трудовой деятельности, У. Аралбаев был награжден целым рядом ведомственных наград, а также иными знаками внимания.