До Сооронбая Жээнбекова не доходят жалобы адвоката Кубанычбека Кулматова

В этой связи юрист выступил с открытым обращением на имя президента

Адвокат Сергей Слесарев, защищающий интересы задержанного экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова, написал открытое обращение в адрес главы государства Сооронбая Жээнбекова. По словам юриста, ранее его жалобы попросту не доходили до президента.

В своем письме защитник написал буквально следующее:

«В своей многолетней практике адвокатской деятельности я, пожалуй, впервые сталкиваюсь с таким огромным количеством процессуальных и иных нарушений, как это происходит в ходе следствия и судебного разбирательства в отношении моего подзащитного Кулматова К. К.

На необоснованность уголовного преследования в отношении Кулматова К. К. указывает и такой фактор, что почти за три месяца с моим подзащитным практически не проводились следственные мероприятия.



Длительное, незаконное уголовное преследование органами следствия ГКНБ Кулматова, отсутствие надзора со стороны органов прокуратуры, отсутствие контроля судебной системы Кыргызской Республики стали причиной моего обращения к Вам.

Это второе обращение к Вам. Первое обращение о нарушениях прав и свобод Кулматова К.К. со стороны судебных органов до Вас не дошло и было перенаправлено в отдел судебной реформы аппарата, откуда до настоящего времени не получен ответ. Поэтому я вынужден обратиться к Вам с открытым письмом.



Уважаемый Сооронбай Шарипович!

Кулматову К.К. необоснованно и незаконно предъявлено обвинение в коррупции в связи с строительством школы в жилом массиве «Калыс-Ордо». Его действия по школе связаны лишь с тем, что он выполнял распоряжение Правительства КР от 13 ноября 2014 года No502 о строительстве школы в жилом массиве «Калыс-Ордо». Мэрия города Бишкек строительством, финансированием строительства школы как и сам Кулматов К.К. не занимались. У органов следствия ГКНБ не было и нет каких-либо доказательств коррупции Кулматова К.К..

Не могут остаться без внимания такие обстоятельства, как то, что школа в жилом массиве «Калыс-Ордо» построена на деньги Китайской компании, и деньги не поступали на счета Мэрии города Бишкек; строительство велось частными подрядчиками, определенными Китайской компанией; Школа в жилом массиве «Калыс-Ордо» построена, принята в эксплуатацию государственной комиссией и действует по настоящее время (в школе обучаются около трех тысяч детей).

При отсутствии доказательств по первому уголовному делу, следствие ГКНБ незаконно возбуждает второе уголовное дело, причем по совершенно абсурдным обстоятельствам. Органы следствия пытаются оспорить Кыргызское гражданство Кулматова.К.К., утверждая, что он использовал официально выданный паспорт - как поддельный, и с законно выданным официальными органами кыргызским паспортом незаконно пересекал границу в течении 22 лет его жизни. Кроме этого, второе уголовное дело используется как основание для ареста Кулматова К.К. по первому уголовному делу (что не допустимо законом).



Юридическое и фактическое отсутствие российского гражданства Кулматова К.К. органами следствия ГКНБ КР подменено на как будто имеющееся, и органы прокуратуры, и судебные органы не желают этого замечать. Даже полученный защитой Кулматова К.К. ответ от официальных органов Российской Федерации об отсутствии гражданства России у Кулматова К.К., не изменил ситуации (хотя у органов прокуратуры и ГКНБ и до этого имелись документы об отсутствии гражданства России у Кулматова К.К.).

Несколько месяцев Кулматов К.К. незаконно находится под арестом в СИЗО ГКНБ. Ни один из перечисленных мною государственных органов (ГКНБ, прокуратура, суд) не принял мер по восстановлению нарушенных прав и свобод Кулматова К.К..

Надзорный орган - генеральная прокуратура Кыргызской Республики оставляет грубые нарушения без должного внимания; при рассмотрении различными судами Кыргызской Республики (включая Верховный Суд KP) материалов по изменению меры пресечения, продлению сроков содержания под стражей Кулматову К.К., игнорировались принципы судебного разбирательства, не соблюдались требования процессуального законодательства по порядку и процедурам, превышались полномочия.

Уважаемый Сооронбай Шарипович!

Прошу Вашего непосредственного содействия в восстановлении нарушенных прав и свобод Кулматова Кубанычбека Кенешевича».

Source: https://vesti.kg/