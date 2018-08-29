Сегодня Верховный суд рассмотрит дело Сапара Исакова

Адвокат бывшего премьера оспаривает продление срока содержания под стражей своего подзащитного

Сегодня Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу адвоката по поводу продления срока содержания под стражей бывшему премьер-министру Сапару Исакову. Об этом Vesti.kg сообщила пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.

Заседание состоится в 9.30 часов.

Напомним, при рассмотрении дела Сапара Исакова в Бишкекском городском суде адвокат Нурбек Токтакунов заявил Vesti.kg, что необходимо исчерпать все возможности закона.

- Даже понимая, что законы не работают, а суды подконтрольны, мы идем на этот шаг, - сказал он. - Зато с каждой нашей жалобой прокуроры и судьи ставят подписи под текстами, в которых они насилуют законы. Такие рукописи не горят.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека продлил арест бывшему главе правительства Сапару Исакову до 5 октября.



Source: https://vesti.kg/