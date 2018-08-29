На пост омбудсмена предложена кандидатура Аралбаева

Трудовой коллектив Института омбудсмена обратился к лидерам всех парламентских фракций с просьбой выдвинуть в качестве кандидата на должность омбудсмена Урмата Аралбаева. Об этом сообщили из данного органа.
Трудовой коллектив Института омбудсмена обратился к лидерам всех парламентских фракций с просьбой выдвинуть в качестве кандидата на должность омбудсмена Урмата Аралбаева. Об этом сообщили из данного органа.
Отмечается, что на основе закона "Об омбудсмене" омбудсмена избирает Жогорку Кенеш и правом выдвижения кандидатов на эту должность обладают исключительно парламентские фракции. В этой связи Институт омбудсмена обращается к фракционным лидерам с просьбой выразить доверие Урмату Аралбаеву и выдвинуть его кандидатом на данный пост. Согласно информации, его кандидатура была обсуждена и поддержана на прошедшем в августе общем собрании аппарата омбудсмена.
Отметим, Аралбаев обладает высшим юридическим образованием. Кандидат юридических наук. Советник госслужбы 1-го класса. В 2003 году начал работать в аппарате омбудсмена, на сегодняшний день трудится завотделом по экспертно- правовым делам в этом же органе.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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