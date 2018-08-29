Султанов упрекнул Секимова…

Посол Кыргызской Республики в Корее Кылычбек Султан раскритиковал Министерство культуры.



Посол Кыргызской Республики в Корее Кылычбек Султан раскритиковал Министерство культуры. Вот что он написал на своей страничке в «Фейсбуке»: «Министр культуры болеет, его заменил некий Секимов. Секимов, научитесь разговаривать, не вы раскачивали мою колыбель. Чтобы разрекламировать в Корее туристическую отрасль Кыргызстана, я попросил у вас брошюры, плакаты. Мало того, что вы ни разу толком не ответили на письма о рекламировании туризма страны, так вы говорите – позвоните этому, позвоните тому. Вы руководитель отрасли, и это в первую очередь ваша обязанность».

Ранее Кылычбек Султан раскритиковал МИД, со словами: «Разве посольство должно встречать людей из аэропорта?» Затем он опубликовал в «Фейсбуке» письмо с пометкой «срочно», в котором Министерство иностранных дел просило встретить делегацию из Кыргызстана 6 февраля.

Источник: газета «Фабула пресс» №53 от 28.08.2018 / стр. 3, gezitter. org