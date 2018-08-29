СДПК выдвинет 3 кандидатуры на пост председателя горкенеша

Сообщают, что СДПК выдвинет три кандидатуры на пост председателя Бишкекского горкенеша.





Сообщают, что СДПК выдвинет три кандидатуры на пост председателя Бишкекского горкенеша. Согласно информации, это Жумабек Салымбеков, Валентина Лисниченко, Эрмек Усубалиев.

Напомним, на прошлой неделе фракция "Кыргызстан" Бишкекского горкенеша выдвинула кандидатуру Кубанычбека Конгантиева.

Отметим, место председателя Бишкекского городского кенеша остаётся вакантным со времени назначения Алмаза Кененбаева первым заместителем главы аппарата президента.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org