СДПК выдвинет 3 кандидатуры на пост председателя горкенеша

Сообщают, что СДПК выдвинет три кандидатуры на пост председателя Бишкекского горкенеша.
Сообщают, что СДПК выдвинет три кандидатуры на пост председателя Бишкекского горкенеша. Согласно информации, это Жумабек Салымбеков, Валентина Лисниченко, Эрмек Усубалиев.
Напомним, на прошлой неделе фракция "Кыргызстан" Бишкекского горкенеша выдвинула кандидатуру Кубанычбека Конгантиева.
Отметим, место председателя Бишкекского городского кенеша остаётся вакантным со времени назначения Алмаза Кененбаева первым заместителем главы аппарата президента.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!