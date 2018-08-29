Мэрия: Подготовка к осенне-зимнему периоду завершится своевременно

Мэрия города Бишкека обещает своевременно подготовиться к осенне-зимнему периоду.
Мэрия города Бишкека обещает своевременно подготовиться к осенне-зимнему периоду. Под председательством столичного градоначальника Азиза Суракматова прошло плановое совещание с участием вице-мэров и руководителей городских служб.
На совещании директор Управления жилищно-коммунального хозяйства Нурлан Касымов сообщил, что в данное время идет активная работа по подготовке к отопительному сезону.
Далее в ходе совещания была обсуждена подготовка к празднованию Дня независимости. Городские службы проинформировали о подготовке праздничного мероприятия на площади "Ала-Тоо" и разработанном плане мероприятий.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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