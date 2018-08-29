Отец погибшей Бурулай встретился с секретарем Совбеза

За последнее время участились факты обращения через социальные сети к президенту Сооронбаю Жээнбекову по тем или иным вопросам, касающимся прав граждан.





За последнее время участились факты обращения через социальные сети к президенту Сооронбаю Жээнбекову по тем или иным вопросам, касающимся прав граждан.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента, секретариат Совета безопасности проводит мониторинг и ведет конкретную работу и в этом направлении.

В частности, секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев накануне встретился с бывшим пресс-секретарем Госэкотехинспекции Анарой Мамбеталиевой. По итогам беседы на ближайшее время назначена еще одна встреча, где будут обсуждены и детально изучены конкретные факты, озвученные в социальных сетях. Также была проведена встреча с Алией Асанбаевой, сообщавшей о фактах коррупции на железной дороге.

Секретарь Совета безопасности кроме этого встретился с отцом погибшей Бурулай — Турдали Кожоналиевым. На встрече Турдали Кожоналиеву были даны конкретные разъяснения по уголовному делу ее дочери. Было сообщено, что данное уголовное дело направлено в суд, в начале сентября начнется слушание.

Как известно, во время рабочей поездки президента Сооронбая Жээнбекова в Джалал-Абадскую область состоялась встреча с местными жителями. Во время встречи бывший сотрудник ГРС Базар-Коргонского района Таалайбек Исаев обратился к главе государства с просьбой взять под личный контроль дело в отношении экс-руководителя Базар-Коргонского ГРС. Изучив данное обращение, секретариат Совета безопасности направил его в правоохранительные органы для дачи юридической оценки изложенным в обращении обстоятельствам.

Источник: super.kg, gezitter. org