Рассматривается вопрос о выплате компенсации лишившемуся рук солдату

Рассматривается вопрос о выплате страховой компенсации лишившемуся рук солдату воинской части в Майлуу-Суу Руслану Сапарбаеву. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил.
Рассматривается вопрос о выплате страховой компенсации лишившемуся рук солдату воинской части в Майлуу-Суу Руслану Сапарбаеву. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил.
Размер выплаты станет известен после окончания следствия, которое ведет Военная прокуратура.
Военнослужащий воинской части в Майлуу-Суу Руслан Сапарбаев 8 августа получил удар током. По словам его близкой родственницы Гульмиры Кашакараевой, он получил ожоги, прикоснувшись к оголенным проводам на электрощите. Генштаб в свою очередь заявил, что солдат сам виноват в произошедшем, так как зашел на подстанцию и дотронулся до трансформатора, хотя делать это запрещено.
17 августа Сапарбаеву сделали операцию и ампутировали правую руку выше локтя. Врачи оценивали состояние Сапарбаева как тяжелое, но стабильное. После этого врач ожогового отделения БНИЦТО Владимир Плаксин сообщал, что гангрена на левой руке Сапарбаева продвигается вверх к плечу. 28 августа врачи провели операцию по ампутации второй руки пациента.
Азаттык
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