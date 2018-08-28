Рассматривается вопрос о выплате компенсации лишившемуся рук солдату

Рассматривается вопрос о выплате страховой компенсации лишившемуся рук солдату воинской части в Майлуу-Суу Руслану Сапарбаеву. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил.

Рассматривается вопрос о выплате страховой компенсации лишившемуся рук солдату воинской части в Майлуу-Суу Руслану Сапарбаеву. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил.

Размер выплаты станет известен после окончания следствия, которое ведет Военная прокуратура.

Военнослужащий воинской части в Майлуу-Суу Руслан Сапарбаев 8 августа получил удар током. По словам его близкой родственницы Гульмиры Кашакараевой, он получил ожоги, прикоснувшись к оголенным проводам на электрощите. Генштаб в свою очередь заявил, что солдат сам виноват в произошедшем, так как зашел на подстанцию и дотронулся до трансформатора, хотя делать это запрещено.



17 августа Сапарбаеву сделали операцию и ампутировали правую руку выше локтя. Врачи оценивали состояние Сапарбаева как тяжелое, но стабильное. После этого врач ожогового отделения БНИЦТО Владимир Плаксин сообщал, что гангрена на левой руке Сапарбаева продвигается вверх к плечу. 28 августа врачи провели операцию по ампутации второй руки пациента.



Азаттык