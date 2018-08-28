В Чуйской области, предположительно, военнослужащий российской авиабазы сбил насмерть женщину

В селе Лебединовке близ Бишкека автомобиль «Хендэ» с российскими госномерами совершил наезд на женщину с ребенком.

В селе Лебединовке близ Бишкека автомобиль «Хендэ» с российскими госномерами совершил наезд на женщину с ребенком.

Как сообщили «Азаттыку» в УОБДД Чуйской области, ДТП произошло 27 августа в 00:30, женщина скончалась по дороге в больницу, а ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы пока не подтверждают, но и не опровергают информацию о том, что за рулем автомобиля находился военнослужащий российской авиабазы в Канте.



Издание 24.kg, в свою очередь пишет, что машиной управлял военнослужащий, и со ссылкой на военную базу ОДКБ «Кант» отмечает, что он отстранен от службы на время следствия.

Азаттык