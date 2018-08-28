Экс-вице-мэра Бишкека выпустили из СИЗО ГКНБ

Ренат Макенов до конца следствия будет находиться под домашним арестом
Экс-вице-мэра столицы Рената Макенова выпустили из СИЗО ГКНБ под домашний арест. Решение было принято Первомайским районным судом. Об этом Vesti.kg проинформировали в пресс-службе Верховного суда.
Сообщается, что следователи ГКНБ ходатайствовали о продлении сроков следствия.
- Изменение меры пресечения было рассмотрено 27 августа 2018 года. Макенова под домашний арест отпустили до 28 октября текущего года, то есть до конца следствия, - уточнили в ведомстве.
Напомним, бывший вице-мэр Бишкека Ренат Макенов был задержан 6 июля 2018 года
в рамках уголовного дела по факту незаконного выделения и предоставления земельных участков физическим лицам.
По данному делу также проходит начальник Управления земельных ресурсов мэрии столицы Урмат Мурзаканов.
Vesti. KG
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