Экс-вице-мэра Бишкека выпустили из СИЗО ГКНБ

Ренат Макенов до конца следствия будет находиться под домашним арестом

Экс-вице-мэра столицы Рената Макенова выпустили из СИЗО ГКНБ под домашний арест. Решение было принято Первомайским районным судом. Об этом Vesti.kg проинформировали в пресс-службе Верховного суда.

Сообщается, что следователи ГКНБ ходатайствовали о продлении сроков следствия.

- Изменение меры пресечения было рассмотрено 27 августа 2018 года. Макенова под домашний арест отпустили до 28 октября текущего года, то есть до конца следствия, - уточнили в ведомстве.

Напомним, бывший вице-мэр Бишкека Ренат Макенов был задержан 6 июля 2018 года



в рамках уголовного дела по факту незаконного выделения и предоставления земельных участков физическим лицам.

По данному делу также проходит начальник Управления земельных ресурсов мэрии столицы Урмат Мурзаканов.

Vesti. KG