Президент взял под личный контроль дело проводницы «Кыргыз темир жолу»

Секретарь Совбеза встретился с Алией Асанбаевой и выслушал все ее доводы

Работница ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Алия Асанбаева, ранее обратившаяся с заявлением к президенту, вчера вечером была приглашена на прием к секретарю Совета безопасности Дамиру Сагынбаеву. Об этом Vesti.kg сообщил председатель общественного объединения «Общество против коррупции» Манас Кадыров.

По словам Кадырова, сам он представляет интересы Алии Асанбаевой, поэтому сопровождал ее на этой встрече.

- Дамир Сагынбаев выслушал все ее доводы и поблагодарил за такую твердую гражданскую позицию, - сказал он. - Он получил от нас все документы и факты, подтверждающие ее обвинения в адрес руководства железной дороги. Глава Совбеза заверил нас, что данное обращение взято под личный контроль президента и пообещал, что по ее заявлению будут приняты все соответствующие меры. Также он сказал, что сама Алия будет взята под защиту. Очень рады, что менее чем за сутки мы получили такую реакцию со стороны президента и Совбеза. К тому же надо добавить, что моментально отреагировала и Финансовая полиция. Поэтому от имени нашей организации хочу поблагодарить президента Сооронбая Жээнбекова, секретаря Совбеза и народ Кыргызстана за такую поддержку.

Вместе с тем гражданский активист выразил недовольство позицией Минтранса в данном вопросе.

- Курирующее министерство полностью отстранилось от рассмотрения этого дела, - добавил Кадыров. - Они даже не приняли ее, когда она, к примеру, пыталась попасть на прием к заместителю министра транспорта и дорог. Хотя, как вы сами убедились, здесь даже президент сразу отреагировал, после ее обращения

Напомним, ранее Vesti.kg писали о конфликте между проводниками и начальниками поездов в «Кыргыз темир жолу». Тогда сотрудники предприятия пожаловались на то, что начальники поездов провозят за один рейс до 400 безбилетников-пассажиров и зарабатывают на этом до 300 тысяч рублей.

В ответ на эти обвинения ГП «НК «Кыргыз темир жолу» опровергло информацию о массовом провозе безбилетных пассажиров. Там сообщили, что по данному обращению проведут служебное расследование и проверки, организованные руководством пассажирского хозяйства компании.

После этого случая работница ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Алия Асанбаева записала видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой защитить ее от гонений со стороны руководства железной дороги. В частности, она заявила, что ее жизни угрожает опасность.

Vesti. KG