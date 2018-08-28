Видеокамеры на ТЭЦ Бишкека купят за 24 миллиона сомов. Не дороговато ли?

Возмущенный эксперт считает, что эти средства можно потратить более эффективно

На ТЭЦ Бишкека планируют установить видеокамеры на сумму 24,6 млн сомов. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Сообщается, что новая система будет осуществлять видеонаблюдение за основным и вспомогательным оборудованием.

Ранее на столичной теплоцентрали уже были установлены камеры на сумму более 1 млн долларов. В этой связи эксперт по энергетике Расул Умбеталиев выразил Vesti.kg мнение, что покупка новой техники нецелесообразна.

- В целях модернизации ТЭЦ уже приобретали камеры - стоимость одной составляла более 14 тысяч долларов. Деньги уже были потрачены, поэтому я считаю, что это крайне неправильно, - отметил эксперт.

Расул Акматович вместе с тем добавил, что эти деньги можно было бы направить на более необходимые вещи.

- Это пир во время чумы, - уверен он. - Нет эффективности и целесообразности. Лучше отремонтировать окна, двери, крышу, поставить новые насосы. Вот это было бы более эффективно.

Vesti. KG