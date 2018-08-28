Батыралиев ломает себе голову

История растерянного министра, не сумевшего определить, к какой группе относится его кровь, некогда взбудоражила всю страну.
История растерянного министра, не сумевшего определить, к какой группе относится его кровь, некогда взбудоражила всю страну. И еще, вспомните кое-кого с богатыми историями о фальсификации некоторых зданий, относящихся к сфере здравоохранения, закрывания глаз на медицинские аппараты, полученные от грантодателей и спонсоров? Тогдашняя «звезда», точней, бывший министр здравоохранения Талант Батыралиев сейчас без должности. Он еще не задумывался, чем заняться. Похоже, чудак-человек с приходом министром сильно работал без отдыха, плюнул смачно и отдыхает. Никуда не выезжает, в своем доме. Как-то распространялись разговоры: за то, что кого-то посадил на руководящую должность, получил «особняк». Может быть, в том доме. Или, может быть, ездит в Турцию, которой отдал несколько лет своего времени. Что толку говорить о его поездках? Говоря по существу, стало известно, что анализирующий пройденное Талантбек мырза перебирает, в чем ошибся, в чем превзошел, и мучается, не находя ни одного своего преимущества в бытность министром.
Источник: газета «De факто» №29 от 24.08.2018/стр, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!