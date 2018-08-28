Победители Летней Азиады получат от правительства крупные денежные премии (сумма премий)

Добившиеся успеха на Летних Азиатских играх и завоевавшие медали спортсмены получат денежные премии в крупной сумме.



Добившиеся успеха на Летних Азиатских играх и завоевавшие медали спортсмены получат денежные премии в крупной сумме. Об этом порталу SUPER.KG сообщил заместитель директора Агентства по делам молодёжи, культуре и спорту Канатбек Арпачиев.

По его словам, в настоящее время агентство подготовило и передало правительству проект по награждению добившихся успеха на Азиатских играх спортсменов.

"Агентство по делам молодёжи, физической культуре и спорту подготовило проект по награждению спортсменов, добившихся успеха на Азиатских играх, на сегодняшний день он находится на рассмотрении правительства. Есть надежда, что решение будет принято после завершения Азиады. Данный проект согласован со всеми министерствами", - рассказал он.

Также Канатбек Арпачиев рассказал о суммах денежных премий, которыми будут награждены спортсмены, завоевавшие призовые места:

Итак, завоевавшие на прошедших в Индонезии Летних Азиатских играх спортсмены получат следующие денежные премии:

За первое место – 1 млн 250 тысяч сомов;

За второе место – 750 тысяч сомов;

За третье место – 500 тысяч сомов.

Денежные премии также получат тренеры завоевавших призовые места спортсменов:

Личные и главные тренеры спортсменов, завоевавших первое место, - 312 500 сомов:

Тренеры спортсмены, завоевавших второе место – 187 500 сомов;

Тренеры спортсменов, завоевавших третье место, - 125 000 сомов.



Канатбек Арпачиев также рассказал о стипендиях добившихся успеха спортсменов.

"В настоящее время подготовлен также проект по стипендиям, он прошел согласование со всеми министерствами. Если до этого завоевавшие первое место на Азиаде спортсмены получали стипендии в размере 45 тысяч сомов, то теперь мы подняли сумму до 75 тысяч сомов. Если проект заработает, то это будет большой помощью и стимулом для спортсменов", - добавил Арпачиев.

Отметим, на Летней Азиаде, стартовавшей 18 августа в Индонезии, кыргызстанские спортсмены завоевали 16 медалей: 2 золота, 5 серебра и 9 бронзы.

Золотые медали: Торокан Багынбай уулу (джиу-джитсу), Дарья Маслова (легкая атлетика).

Серебряные медали: Магомед Мусаев (вольная борьба), Айсулуу Тыныбекова (женская борьба), Каныбек Жолчубеков (греко-римская борьба), Акжол Махмудов (греко-римская борьба) и Нурсултан Алымкулов (джиу-джитсу).

Бронзовые медали: Айпери Медет кызы (женская борьба), Мээрим Жуманазарова (женская борьба), Амантур Исраилов (греко-римская борьба), Узур Жусупбеков (греко-римская борьба), Иззат Артыков (тяжёлая атлетика), Абдурахман Муртазалиев (джиу-джитсу), Муртазали Муртазалиев (джиу-джитсу), Жолдошбек Акимканов (пенчак силат) и Данияр Токуров (пенчак силат).

Источник: super.kg, gezitter. org