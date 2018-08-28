ЦИК проголосует по решению за прохождение мэром Бишкека Азизом Суракматовым "Кыргызтеста" на следующем заседании

27 августа, в Центральной избирательной комиссии рассмотрена жалоба журналистки Канышай Мамыркуловой, недовольной уровнем знания языка мэром Бишкека Азизом Суракматовым.



27 августа, в Центральной избирательной комиссии рассмотрена жалоба журналистки Канышай Мамыркуловой, недовольной уровнем знания языка мэром Бишкека Азизом Суракматовым.

На заседании председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова предложила отказать в требовании относительно отмены результата экзамена Суракматова по госязыку и пройти мэру "Кыргызтест", согласно правительственному постановлению.

Канышай Мамыркулова попросила включить в решение, чтобы "Кыргызтест" прошел и мэр города Оша Таалайбек Сарыбашев.

В итоге из 6 членов ЦИК проголосовали "за" вышеуказанное решения, двое проголосовали "против". Шайлдабекова отметила, что так как этот вопрос только сейчас включен в повестку дня, отдельные члены должны ознакомиться с информацией, предложив оставить голосование на следующее заседание. Ее предложение нашло поддержку.

Источник: super.kg, gezitter. org