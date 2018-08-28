27 августа, в Центральной избирательной комиссии рассмотрена жалоба журналистки Канышай Мамыркуловой, недовольной уровнем знания языка мэром Бишкека Азизом Суракматовым.
27 августа, в Центральной избирательной комиссии рассмотрена жалоба журналистки Канышай Мамыркуловой, недовольной уровнем знания языка мэром Бишкека Азизом Суракматовым.
На заседании председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова предложила отказать в требовании относительно отмены результата экзамена Суракматова по госязыку и пройти мэру "Кыргызтест", согласно правительственному постановлению.
Канышай Мамыркулова попросила включить в решение, чтобы "Кыргызтест" прошел и мэр города Оша Таалайбек Сарыбашев.
В итоге из 6 членов ЦИК проголосовали "за" вышеуказанное решения, двое проголосовали "против". Шайлдабекова отметила, что так как этот вопрос только сейчас включен в повестку дня, отдельные члены должны ознакомиться с информацией, предложив оставить голосование на следующее заседание. Ее предложение нашло поддержку.
Источник: super.kg, gezitter. org
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